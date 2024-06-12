Ингушские пловцы стали золотыми и серебряными призерами межрегионального турнира в Черкесске

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, в состязаниях в КЧР принимали участие более 300 спортсменов из четырех субъектов СКФО.

Сборная Ингушетии состояла из трех пловцов, руководил которыми тренер и президент федерации плавания региона Амирхан Мальсагов. По итогам заплывов Ингушетия завоевала две медали. Так, преодолев дистанцию 50 метров брассом, золотую медаль получил Льянов Имран. А Мартазанову Мухамеду удалось завоевать «серебро» на дистанции 50 метров баттерфляем.

«Несомненно, в последнее время плавание в Ингушетии стало развиваться более динамично, появляются новые «звездочки», и если не сбавлять темп, то скоро ингушские спортсмены выйдут на более высокий — всероссийский и международный уровень», — подчеркнули в спортивном ведомстве республики.