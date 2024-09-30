Ингушский самбист Магомед Джамбулатов стал победителем чемпионата Росгвардии

Как сообщили газете «Ингушетия» в сообществе самбистов республики, состязания прошли в городе Балашиха. Магомед выступал в ФОКе Отдельной дивизии оперативного назначения имени Феликса Дзержинского в весовой категории до 53 кг. Тренируется Джамбулатов под руководством Рамазана Гагиева.

В соревнованиях приняло участие более 130 спортсменов из округов и военных институтов войск Нацгвардии Российской Федерации, а также ведомственных кадетских училищ из Пермского края и Москвы.

Отмечается, что среди участников баталий были 40 чемпионов и призеров чемпионатов России, Европы и мира: 6 заслуженных мастеров спорта, 6 мастеров спорта международного класса и 28 мастеров спорта.