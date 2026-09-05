Главу и жителей КЧР с Днем республики поздравил Махмуд-Али Калиматов 

«Наши республики связывают добрые отношения, взаимное уважение и многолетнее сотрудничество. Сегодня мы особенно хорошо понимаем, насколько важно сохранять мир и согласие, уважать друг друга, беречь наши традиции и создавать достойные условия для жизни людей», — отметил руководитель субъект в своем Telegram-канале.

Он выразил уверенность, что КЧР и дальше будет развиваться, как и все, что делается в этом регионе, будет направлено на самое главное — благополучие людей.

«Рашид Бориспиевич, желаю Вам успехов в работе, а всем жителям Карачаево-Черкесии — мира, добра и благополучия. Пусть добрые отношения между нашими республиками сохраняются и крепнут, а мир и согласие остаются главным достоянием наших народов», — подчеркнул Глава Ингушетии.