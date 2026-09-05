Сенатор Микаил Илезов проверил ход капремонта ДК в селе Троицкое Ингушетии 

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном правительстве, на сегодняшний день техническая готовность объекта оценивается в 80%. Подрядчики завершили монтаж системы отопления, вентиляции и видеонаблюдения, выполнили чистовую отделку стен и полов.

В ходе осмотра были выявлены и новые фронты работ. В частности, представитель региона в верхней палаты парламента России обратил внимание на необходимость благоустройства территории возле тыльной пристройки и решения вопроса с заменой кровельного покрытия. Все замечания взяты в проработку.

Отмечается, что после сдачи объект превратится в современную площадку для творчества и досуга детей и взрослых.