Полиция Ингушетии расследует дело о ДТП с тяжким вредом здоровью пешехода 

По версии следствия, накануне вечером 54-летняя местная жительница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице имени Суламбека Осканова, когда ее сбил автомобиль Toyota Camry без номерных знаков, незарегистрированный в установленном порядке. За рулем находился житель города Карабулака 1970 года рождения.

В результате аварии женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в травматологическое отделение Ингушской республиканской клинической больницы в Назрани.

Водитель задержан в порядке статей 91-92 УПК России и помещен в изолятор временного содержания.