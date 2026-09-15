В городе Карабулаке и селе Нижние Ачалуки Ингушетии построят спорткомплексы 

Он напомнил, что жители обращались с такой просьбой во время встреч и сходов. Министерству спорта было поручено проработать вопрос, в результате республика получила федеральную поддержку. Полноценные комплексы с бассейнами и залами для бокса, борьбы и дзюдо построят в 2027-2028 годах.

Между тем, в Карабулаке проживает более 44 тыс. человек, в Нижних Ачалуках около 6 тысяч. Для таких населенных пунктов современная спортивная инфраструктура особенно важна.

«Если жители сами просят ФОК, значит, они хотят заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. На мой взгляд, это одно из лучших пожеланий, которое могут высказать жители любого населённого пункта. Такие обращения должны получать конкретный результат», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Глава подчеркнул, что для республики очень важна федеральная поддержка в решении вопросов, напрямую касающихся качества жизни людей. «Такая помощь для нас по-настоящему бесценна. Благодарен министерству спорта России за поддержку и возможность реализовать еще два важных для жителей проекта», — написал он.

Руководитель региона добавил, что за последние годы в Ингушетии значительно расширилась спортивная инфраструктура. С 2019 по 2025 год в рамках государственных программ и национального проекта «Демография», инициированного Президентом России и реализуемого по народной программе партии «Единая Россия», в республике построено 20 спортивных объектов. С 2025 года этот нацпроект получил продолжение как «Семья».

Сегодня в республике действует 417 спортивных объектов, в том числе 32 физкультурно-оздоровительных комплекса, 119 спортивных залов, 30 футбольных полей и 150 спортивных площадок. Более 58% жителей регулярно занимаются физической культурой и спортом, что является одним из самых высоких показателей в стране. В 30 спортивных учреждениях работают 137 отделений, где занимаются более 18 тысяч человек, четыре учреждения имеют статус олимпийского резерва.