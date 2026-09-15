Александр Бастрыкин наградил сотрудницу СУ СКР по Ингушетии Зарету Пугоеву 

Хусейн Плиев
Фото:
пресс-служба СУ СКР по Ингушетии

В следственном управлении СКР по республике состоялось вручение Почетной грамоты председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Награду инспектору по взаимодействию с общественностью по электронным каналам связи Зарете Пугоевой передал руководитель ведомства Ахмед Асхабов. 

Сотрудница удостоена высокой награды за добросовестное выполнение служебных обязанностей, профессионализм, ответственный подход к порученному делу и высокие показатели в работе, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального управления СКР. 

Ахмед Асхабов отметил значимый вклад Зареты Пугоевой в эффективное взаимодействие следственного управления с общественностью через электронные каналы связи, подчеркнув важность качественной и оперативной работы с обращениями граждан и информационного сопровождения деятельности ведомства. 

Сотрудники СУ СКР по региону поздравляют коллегу и желает ей дальнейших успехов в службе, профессиональных достижений, крепкого здоровья и благополучия, говорится в релизе.

Награда
Следком