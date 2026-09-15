Жителя Назрани осудят за мошенничество с материнским капиталом 

Как установило следствие, в 2023 году фигурант, находясь в процессе развода с супругой, решил обналичить ее сертификат на материнский капитал. Действуя без намерения улучшить жилищные условия семьи, он использовал фиктивный договор купли-продажи.

В результате противоправных действий СФР и бывшей жене с двумя малолетними детьми мужчиной причинен ущерб на общую сумму 748 тыс. рублей. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. В настоящее время материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.