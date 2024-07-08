Мероприятие было приурочено ко Дню семьи, любви и верности, а также годовщине совместной работы филиала фонда «Защитники Отечества» и территориального управления войск национальной гвардии.

Экскурсанты побывали в Джейрахском музее-заповеднике — историческом центре и самой древней части Ингушетии, где сохранились главные исторические памятники, в том числе старинный христианский храм Тхаба-Ерды, сооруженный в VIII веке. Храм имеет огромное культурное значение: в нем прослеживается влияние сразу нескольких культур — грузинской, византийской, армянской и других.

Росгвардейцы рассказали детям о том, как важно защищать родную страну, любить и беречь ее наследие и природные богатства, знать и уважать историю.

«Как известно, горы дарят моменты тишины и уединения, великолепные пейзажи расслабляют и успокаивают, способствуют снижению стресса, помогают собраться с мыслями и восстановить эмоциональное равновесие», — подчеркнул майор полиции Азамат Дарсигов.