Калиматов поручил уделить внимание содержанию мест отдыха в Ассинском ущелье 

На территории, где работы уже завершены, остаются сухостой и лежащая древесина. Министру природных ресурсов и экологии Микаилу Мизиеву поручено рассмотреть возможность расчистки таких участков силами работников лесничеств там, где есть доступ и если это не мешает продолжающемуся строительству.

Глава региона предложил максимально использовать имеющийся ресурс. Сухую и лежащую древесину жители смогут собирать для личных нужд, заготовленные дрова продавать вдоль дороги, что поможет очистить территорию и даст дополнительный источник дохода людям. При этом было подчеркнуто: рубка живых деревьев запрещена. Заготовленные дрова также можно использовать для туристических стоянок по маршруту через Ассинское ущелье в сторону Джейраха.

Отдельно обсуждалось содержание туристических территорий. Сейчас мусор вывозят дважды в неделю, но основная нагрузка приходится на пятницу, субботу и воскресенье, поэтому ориентироваться только на формальный график неправильно. Жители жалуются на переполненные контейнеры.

Руководитель субъекта назвал это недопустимым и поручил закрепить за каждым кемпингом представителя сельского поселения или другого специалиста, который будет знать состояние конкретной территории и иметь рабочий телефон для оперативной связи.

«Отдельно поручил в рамках Года экологии обследовать туристические объекты по всему маршруту — от въезда в республику со стороны соседнего региона через Джейрах и далее. Особое внимание — очистным сооружениям. На туристических территориях не должно быть выгребных ям. Если очистные уже установлены, они должны быть приняты на обслуживание и реально работать. Отдельно нужно решить вопрос электроснабжения — без него часть установленного оборудования просто не сможет работать», — написал Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

По его словам, нельзя строить новые туристические территории и одновременно закрывать глаза на то, как они содержатся. Природа должна оставаться чистой, места отдыха — ухоженными, а инфраструктура — реально работать.