Председателя Ингушской НКА в Калининграде наградил губернатор западной области РФ

Как информировали газету «Ингушетия» в Миннаце республики, награда вручена за особые заслуги и личный вклад в укрепление межнационального согласия, развитие гражданского единства и сохранение дружбы между народами самого западного региона России.

Высокую честь лично оказал губернатор Калининградской области Алексей Сергеевич Беспрозванных.

В своём обращении Саламхан Ваделов особо подчеркнул, что эта награда — это не только его личная заслуга, но и вклад всей Ингушской национальной культурной автономии в сохранение мира, взаимопонимания и культурного диалога в Калининградской области.