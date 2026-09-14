ОСФР по Ингушетии: более 12 тыс. родителей оформили ежегодную семейную выплату 

Данная мера поддержки доступна семьям с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума. Выплата представляет собой возврат части уплаченного НДФЛ: налог пересчитывается по льготной ставке 6% вместо стандартных 13%.

Размер возврата зависит от официального дохода родителей. Важно отметить, что налоговые вычеты (например, за лечение или покупку недвижимости) не уменьшают сумму выплаты.

Как пояснил управляющий ОСФР по Ингушетии Зубейр Евлоев, право на поддержку имеют оба родителя, даже если они находятся в разводе. Главное условие: отсутствие задолженности по алиментам.

В большинстве случаев фонд запрашивает данные о доходах самостоятельно, но сотрудникам министерства внутренних дел, ФСИН и других силовых ведомств, необходимо предоставить справку с работы.

Заявления принимаются до 1 октября текущего года. Обратиться за выплатой могут не только родители, но и усыновители, опекуны и попечители детей до 18 лет (или до 23-х при очном обучении).

Если остались вопросы, звоните на бесплатную горячую линию: 8 (800) 100-00-01. Также информацию об условиях получения семейной выплаты можно найти на сайте СФР.