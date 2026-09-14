Назрановские дзюдоисты стали призерами межрегиональных соревнований «Бештау» 

Как рассказали газете «Ингушетия» организаторы, турнир включал в себя целый спектр задач и целей: определение сильнейших спортсменов; повышение спортивного мастерства юных атлетов; популяризация и дальнейшее развития дзюдо; пропаганда здорового образа жизни; патриотическое воспитание молодежи; укрепление дружественных отношений между регионами Российской Федерации.

В соревнованиях приняли участие более 200 юных дзюдоистов Ставропольского края, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Дагестан. Мастера древнего вида японских единоборств из Гамурзиевского АО г. Назрань в захватывающей борьбе с сильными и достойными соперниками продемонстрировали отличную физическую подготовку, нацеленность на результат и победный потенциал.

Так, первые места заняли: Озиев Илез, Богатырев Аблула, Акталиев А.-Малик, Цолоев Дамир, Цолоев Рахим, Гамурзиев Абдул-Кадыр, Евлоев А.-Малик. Вторыми стали: Сагов Мухамад, Цечоев Халит, Костоев Муса, Баркинхоев Муслим, Богатырев Мухаммад, Добриев Муслим.

Тройки призеров замкнули обладатели бронзовых медалей: Албогачиев Мухамад, Агиев А.-Малик, Акталиев Юсуф, Хамхоев Фарид, Цечоев Абдула, Мартазанов Абдула.

Напомним, тренируют юных мастеров татами опытные наставники Богатырев Мурад и Богатырев Джабраил.