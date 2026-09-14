Глава Ингушетии поблагодарил строителей водозабора за труд в сложных условиях 

Чтобы продолжить строительство, специалистам пришлось фактически менять направление водного потока. Однако река дважды вносила коррективы: участок попадал под паводки, и поднявшаяся вода смывала или заносила уже сделанное. Людям приходилось восстанавливать поврежденные площадки и возобновлять работу.

На своей странице в социальных сетях Глава республики отметил, что за отчетами о выполненных работах стоит тяжелый ежедневный труд. Специалисты понимают, что очередной паводок может в любой момент повлиять на результат. Он выразил благодарность всем, кто трудится на объекте, за выдержку, терпение и ответственность, отметив, что такие люди заслуживают того, чтобы о них знали.

«Для Ингушетии водозабор на Ассе имеет огромное значение. Но важно понимать: такие объекты не появляются сами по себе. Их строят конкретные люди, которые каждый день выполняют свою работу и преодолевают сложности, которые со стороны часто даже не видны», — написал руководитель субъекта.

Им было дано поручение республиканским СМИ регулярно выезжать на строительную площадку и рассказывать не только о ходе работ, но и о самих специалистах, условиях их труда и личном вкладе.

«Пусть жители республики знают, кто сегодня строит этот объект, в каких условиях работают люди и какой вклад каждый из них вносит. Важно дать возможность самим рабочим и специалистам рассказать о своей работе — о том, что происходит здесь каждый день, с какими трудностями они сталкиваются и почему продолжают эту работу. Уверен, история этого водозабора должна сохраниться не только в цифрах и отчетах. В ней должны быть имена людей, которые своими руками его построят», — заявил Махмуд-Али Калиматов.