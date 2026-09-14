Водозабор на реке Асса в Ингушетии планируется сдать на год раньше срока 

По его словам, этот проект имеет ключевое значение для региона, так как решает проблему, десятилетиями остающуюся одной из самых острых для местных жителей. Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что несет ответственность за его реализацию перед Президентом России и населением республики.

Он напомнил, что с 1990-х годов на развитие водной инфраструктуры выделялись средства, рассматривались различные варианты, но полноценной системы так и не появилось. Сейчас, благодаря поддержке Владимира Путина и федеральному финансированию в размере около 13 млрд рублей, созданы все условия для качественного и своевременного выполнения работ.

Техническое решение выбрано с расчетом на экономию при эксплуатации: от насосной схемы отказались, и вода будет поступать самотеком за счет перепада высот и давления. Это исключит затраты электроэнергии на постоянную перекачку. После водозабора вода попадет в резервуар объемом 1 тыс. кубометров, затем в магистраль. Особенность сооружения в том, что галерея расположена под руслом реки Асса на глубине около четырех метров. Вода проходит через естественные слои грунта и только потом попадает в систему.

Глава республики поручил организовать контроль качества на всех этапах: от устройства галереи до подачи потребителям. При строительстве используются чугунные и высококачественные пластиковые трубы. Также дано поручение заранее определить и обозначить трассу будущего водовода, который пройдет через населенные пункты, где есть жилые дома, фермы и другие объекты. Это необходимо учитывать при возведении зданий, прокладке газа, электричества, дорог и проведении земляных работ. После укладки магистрали любые работы в зоне ее прохождения должны проводиться только по согласованию, чтобы избежать повреждений и повторных затрат на восстановление.

«Но одна магистраль проблему не решит. К моменту ее готовности в муниципалитетах должны быть подготовлены накопительные емкости и резервуары, определены точки подключения и вся схема дальнейшей подачи воды. Поручил не ограничиваться перепиской между ведомствами — специалисты должны выезжать на места и принимать конкретные решения», — отметил руководитель субъекта.

Еще один актуальный вопрос, по его мнению, это — люди, которые будут обслуживать новую систему. Единому оператору в сфере водоснабжения необходимо уже сейчас определить потребность в специалистах и вместе с колледжами и вузами организовать их подготовку. К запуску водозабора республика должна иметь не только трубы и резервуары, но и подготовленные кадры.

Одновременно продолжается замена старых сетей. Уже заменено около 90 км водопроводов. Это необходимо и для надежности самой системы: изношенные участки не везде рассчитаны на дополнительное давление. Пока новый водозабор не введен, в отдельных населенных пунктах сохраняется подвоз воды. Здесь также нельзя ждать окончания большого проекта. Если сегодня человек не получает воду централизованно, он должен быть обеспечен ею другим способом, считает Глава республики.

«По плану строительство должно завершиться до конца 2030 года. Но будем стараться работать на опережение. Подрядчик планирует завершить работы к концу 2029. Отдельные готовые участки системы должны вводиться по мере готовности, чтобы вода начала поступать потребителям. Проводил и буду проводить регулярные выезды и постоянно проверять стройку и подготовку всей инфраструктуры. Мне важно, чтобы все ответственные работали не ради совещаний и отчетов. На каждом этапе должен быть конкретный результат», — добавил Махмуд-Али Калиматов.