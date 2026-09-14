Оперативный штаб в Ингушетии призвал жителей к бдительности в период выборов 

Во избежание чрезвычайных ситуаций рекомендуется не трогать бесхозные и незнакомые предметы, оставленные без присмотра, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе управления ФСБ по республике.

Отмечается, что в случае обнаружения бесхозных вещей, при виде подозрительных лиц или транспортных средств, необходимо незамедлительно сообщить об этом в службы экстренного реагирования. Обратившимся гарантируется полная анонимность.

УФСБ России по Ингушетии: дежурный – 8 (8734) 55-16-28, телефон доверия – 8 (8734) 22-06-60, электронная почта – ingushetia@fsb.ru.

Пограничное управление регионального управления ФСБ: дежурный – 8 (8734) 55-16-74.

МВД по республике: дежурная часть – 8 (8734) 55-01-54, телефон доверия – 8 (8734) 55-04-99.

Главное управление МЧС России по региону: телефон доверия – 8 (8734) 55-99-99.