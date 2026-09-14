Оперативный штаб в Ингушетии призвал жителей к бдительности в период выборов 

Хусейн Плиев

В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы IX созыва и Народного собрания республики VIII 18-20 сентября, региональный оперативный штаб призывает граждан сохранять повышенную бдительность при посещении избирательных участков и в местах массового скопления людей. 

Во избежание чрезвычайных ситуаций рекомендуется не трогать бесхозные и незнакомые предметы, оставленные без присмотра, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе управления ФСБ по республике. 

Отмечается, что в случае обнаружения бесхозных вещей, при виде подозрительных лиц или транспортных средств, необходимо незамедлительно сообщить об этом в службы экстренного реагирования. Обратившимся гарантируется полная анонимность. 

УФСБ России по Ингушетии: дежурный – 8 (8734) 55-16-28, телефон доверия – 8 (8734) 22-06-60, электронная почта – ingushetia@fsb.ru. 

Пограничное управление регионального управления ФСБ: дежурный – 8 (8734) 55-16-74. 

МВД по республике: дежурная часть – 8 (8734) 55-01-54, телефон доверия – 8 (8734) 55-04-99. 

Главное управление МЧС России по региону: телефон доверия – 8 (8734) 55-99-99.

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