В заповеднике «Эрзи» Ингушетии 10 октября состоится акция «День очистки троп»

«К участию приглашают волонтеров, гидов, студентов, местных жителей и всех, кто хочет принять участие в сохранении природных территорий республики», — сказал собеседник издания.

В рамках инициативы запланирована уборка одного из участков экологического маршрута. Необходимый инвентарь предоставят организаторы. Для участников также предусмотрены транспорт и питание.

Отмечается, что данная акция реализуется в рамках проекта «Трехсторонняя модель партнерства ООПТ — Наука — Волонтеры», поддержанного Президентским фондом природы. Желающим присоединится необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону: 8 (960) 432-31-00. Контактное лицо Магомед Тимурзиев.