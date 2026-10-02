Мухарбека Аушева утвердили в должности главы Назрановского района Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» местные депутаты, подержавшие его кандидатуру, за этот период он осуществлял руководство текущей деятельностью администрации, координировал работу структурных подразделений и взаимодействие с главами сельских поселений, уделяя особое внимание решению актуальных вопросов социально-экономического развития муниципального образования.

Отмечается, что в новой должности Мухарбек Аушев продолжит работу, направленную на дальнейшее развитие Назрановского муниципального района, повышение качества жизни населения, реализацию социально значимых проектов и эффективное решение вопросов местного значения.