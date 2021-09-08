Журнал был основан в сентябре 1986 года, как орган обкома ВЛКСМ ЧИАССР. До начала 90-х годов функционировала объединенная редакция, где попеременно периодичностью один раз в месяц выходили два разных номера на ингушском и чеченском языках. В 1993 году редакция была переведена в Ингушетию. С 2001 года учредителем является правительство Республики Ингушетия.

Основная цель издания — развитие художественной литературы для детей дошкольного и младшего школьного возраста, обеспечение детей данного возраста и работников учреждений системы образования иллюстрированным литературно-художественным изданием. Тематика публикаций в основном национально-эстетическая (стихи, проза, фольклор), познавательная (языковые рубрики, рассказы о флоре и фауне родного края), патриотическая (рубрика «Знай и люби свой край», «Славные сыны Ингушетии»), лексикографическая (возврат в активный оборот языка более 500 полузабытых слов).

За 35-летний период деятельности журнала на его страницах активно печатались произведения классиков ингушской литературы: Ахмеда Бокова, Ахмеда Ведзижева, Саида Чахкиева, Магомед-Саида Плиева, Исы Кодзоева, Вахи Хамхоева, Али Хашагульгова. Активно пишут для журнала писатели Сали Арчаков, Нурдин Кодзоев, Султан Мерешков, Дауд Хамхоев, Фатима Оздоева, Зарета Ахильгова, Хадижат Орцханова, Макка Наурузова, Лида Евкурова и многие другие.

В разное время редакцией руководили известные и авторитетные в общественно-культурной среде писатели и журналисты: Саид Чахкиев (с момента основания и до 1991 г., классик ингушской литературы, народный писатель Чечено-Ингушской АССР), Саламхан Майсигов (известный журналист, издатель, кавалер ордена «За заслуги»).

В настоящее время журналом руководит Бадрудин Горчханов — поэт, прозаик, драматург, народный писатель Ингушетии (с 2015 года, член Союза писателей России).

Коллектив редакции газеты «Ингушетия», региональное отделение Союза журналистов России поздравляют своих коллег с этой знаменательной датой и желают им творческих успехов!