Пятеро участников вооруженной группы предстанут перед судом в Ингушетии

Отмечается, что в зависимости от роли и участия в преступлениях им инкриминируют создание и участие в устойчивой вооруженной группе, вымогательство, покушение на убийство, незаконный оборот оружия и взрывных устройств. Также: фальсификацию доказательств по гражданскому делу, покушение на мошенничество в особо крупном размере и нарушение неприкосновенности жилища.

По версии следствия, в июле 2017 года 60-летний мужчина собрал вооруженную группу из четырех знакомых и родственников, чтобы завладеть имуществом предпринимателя. В 2022 году, угрожая бизнесмену и его семье, они потребовали передать им права на коммерческий объект за 38 млн рублей либо выплатить 15 млн рублей наличными.

После отказа один из обвиняемых проник в дом брата предпринимателя в сельском поселении Плиево Назрановского района и выстрелил в него. Тот выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Кроме того, в июле 2023 года фигуранты изготовили подложные документы о долге предпринимателя на 200 млн рублей и представили их в суд как доказательства по гражданскому делу.

Уголовное дело направлено в Верховный суд региона для рассмотрения по существу.