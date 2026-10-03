TV BRICS вручит спецприз на XII кинофестивале «Золотая Башня» в Ингушетии 

Международным информационным партнером мероприятия станет TV BRICS. Медиасеть сама предложила сотрудничество: она будет освещать события «Золотой Башни» и отметит одну из картин собственным специальным призом. Фильм, получивший эту награду, покажут в эфире TV BRICS, что познакомит с ним международную аудиторию.

Отмечается также, что в этом году в фестивале впервые примут участие кинематографисты из Турции.

Учредители фестиваля: правительство республики и Союз кинематографистов России. Подготовку координирует руководитель местного отделения Союза, директор Центра театра, кино и креативных индустрий Мадина Дзортова. Мероприятие организуется при поддержке регионального министерства культуры и туризма. XII Международный кинофестиваль «Золотая Башня» пройдет в Ингушетии с 25 по 28 октября.

Напомним, TV BRICS была основана в 2017 году по итогам саммита глав государств БРИКС в китайском Сямэне. Сеть объединяет национальные и международные СМИ, государственные, общественные, образовательные и дипломатические институты стран БРИКС+.

Миссия TV BRICS — формировать единое медиапространство БРИКС на принципах равноправного сотрудничества, распространять объективную информацию о гуманитарной и экономической деятельности участников и партнеров объединения, а также укреплять роль БРИКС в глобальных институтах управления. TV BRICS поддерживает крупные международные события, форумы и саммиты, реализует совместные проекты в сфере культуры, науки, образования и спорта.

По данным на 2025 год, с сетью официально сотрудничают более 110 медиаструктур из 32 стран, а ее информационное присутствие охватывает свыше 80 государств. Среди партнеров: СМИ России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Египта, Ирана, ОАЭ, Аргентины, Казахстана, Кубы и других стран.