Съемки программы Inland Visions для телеканала RT проходят в Ингушетии

С первых дней съемочного процесса сотрудники министерства культуры и туризма республики подключились к работе, оказывая всестороннюю поддержку команде и помогая реализовывать творческие идеи, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

В планах создателей: яркие эпизоды о родовых башнях, мастер-классы по приготовлению национальных чIаьпильгаш (лепешки с творогом или картошкой) и скалолазанию, конная прогулка по живописному Джейрахскому ущелью.

Отмечается, что местные власти помогли съемочной группе согласовать все формальности для работы на территории республики и получить разрешение на запуск квадрокоптеров для съемки природных локаций.

Выпуски Inland Visions знакомят международную аудиторию с историческим наследием и туристическим потенциалом регионов. Программа доступна 800 миллионам зрителей более чем в 100 странах мира.