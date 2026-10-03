Съемки программы Inland Visions для телеканала RT проходят в Ингушетии

Хусейн Плиев
Фото:
пресс-служба Минкультуры Ингушетии

В республике проходят съемки нового выпуска международного проекта Inland Visions телеканала Russia Today. Ведущим выступит британский журналист Питер Скотт. Программа, посвященная культуре и традициям российских регионов, расскажет миру о самобытности Ингушетии. 

С первых дней съемочного процесса сотрудники министерства культуры и туризма республики подключились к работе, оказывая всестороннюю поддержку команде и помогая реализовывать творческие идеи, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства. 

В планах создателей: яркие эпизоды о родовых башнях, мастер-классы по приготовлению национальных чIаьпильгаш (лепешки с творогом или картошкой) и скалолазанию, конная прогулка по живописному Джейрахскому ущелью. 

Отмечается, что местные власти помогли съемочной группе согласовать все формальности для работы на территории республики и получить разрешение на запуск квадрокоптеров для съемки природных локаций. 

Выпуски Inland Visions знакомят международную аудиторию с историческим наследием и туристическим потенциалом регионов. Программа доступна 800 миллионам зрителей более чем в 100 странах мира.

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