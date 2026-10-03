Житель Ингушетии обвиняется в хранении наркотиков в крупном размере 

Мужчину обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Основанием для дела стали результаты работы оперативников уголовного розыска. В конце сентября они задержали мужчину, у которого в ходе досмотра была обнаружена марихуана общей массой свыше 493 гр.

В настоящее время правоохранители продолжают сбор доказательственной базы и устанавливают канал поступления наркотика к задержанному.