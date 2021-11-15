Есть такие художники, даже первое поверхностное знакомство с творчеством которых оставляет неизгладимое впечатление. Именно к таким несомненным талантам относится Зарема Джабраиловна Базиева, молодая художница, чьё творчество уже любимо всеми, кто с ним столкнулся, и покорит ещё немало сердец.

Зарема Джабраиловна — художник необычайно широких возможностей: пейзажист, портретист, автор натюрмортов, непревзойдённая созидательница образа и цвета в каждом выбранном ею жанре.

В её портретах, пейзажах, натюрмортах ярко выражена любовь художника к своему народу, к природе родного края. Все её картины объединяет точная прорисовка деталей, мастерское распределение цветовых акцентов, до мелочей продуманная композиция. Традиции и все оттенки самых лучших визуальных чувств — так кратко можно выразить впечатления от работ талантливого художника.

Базиева Зарема Джабраиловна родилась 14 июня 1990 года. Окончила Институт искусств и культуры Томского государственного архитектурно-строительного университета. С 2019 работает в Центре культурного развития города Магас руководителем изобразительного кружка. Преподаёт академический рисунок и ведёт онлайн-обучение. В настоящее время профессионально занимается художественным творчеством. Участница региональных, всероссийских и международных художественных выставок.

— Как вы стали художником? Когда окончательно решили, что пойдёте этим путем?

— Как говорят мои родители, рисую я с самого раннего детства, когда ещё не научилась говорить. В 9 лет меня взяли в нулевой класс детской художественной школы № 1 города Томска, где я проучилась до 15 лет. В 17 лет возник вопрос, куда я буду поступать. Из двух профессий — врач или художник, я выбрала профессию художника, и родители мой выбор поддержали.

— Занимались ли вы чем-нибудь ещё, кроме живописи? Как это занятие повлияло на ваше творчество?

— Я практически не имела других увлечений, кроме рисования. В детстве я ходила в музыкальную школу, играла на пианино, также какое-то время занималась большим теннисом, но ничего меня не увлекало так, как изобразительное искусство. К слову, самой живописью основательно я начала заниматься лишь в университете, до этого меня больше увлекала графическая композиция и цифровая живопись.

— Какие учителя, события, страны, встречи оставили след в вашей творческой биографии?

— Моим любимым и дорогим сердцу учителем была Галина Ивановна Молева, к которой я попала в 13 лет. Её требовательность, строгость, любовь к природе и всему живому, видение прекрасного во всём, даже в цвете асфальта, научили меня замечать то, что не замечают другие. А дальше, в двух вузах и на различных курсах, было ещё много учителей. У каждого я пыталась чему-то научиться. Всегда считала и считаю, что необходимо учиться каждый день, не только у наставников, но и у своих учеников, у людей, которые тебя окружают.

Я побывала во многих странах Европы, была в Венеции, в Испании, Монако, Франции, Германии, Польше... И всё же самое вдохновляющее место — это Россия. У меня две малые родины: город Томск и Ингушетия, два разных региона с различной природой и климатом, с различным менталитетом, которые оставили во мне глубокий след, что отражается в моих работах.

— Что больше всего помогает или мешает вам в творчестве и как вы преодолели или собираетесь преодолеть это препятствие?

— В последние годы моё творчество — это вовсе и не творчество, это преодоление трудностей, это та работа, которая приносит удовольствие. Больше всего помогает, пожалуй, просто время, проведённое наедине с задуманным, с холостом или листом бумаги.

— Какие сюжеты изображаете вы на своих картинах? Какой предпочитаете стиль или жанр? Что вам лучше удаётся?

— Чаще пишу на заказ, в таком раскладе сюжет выбирает заказчик, но и свои творческие замыслы люблю реализовывать. Из того, что я больше всего люблю делать для себя — это портреты и натюрморты. В портретах — это передача красоты человека, независимо от пола или возраста. В натюрмортах люблю изображать цветы и сервировку стола, национальную кухню. Предпочитаю работать в реалистичной манере. Что мне лучше удаётся, оценивает уже зритель.

— Какую роль в вашей жизни играет красота? Что необходимо человеку, чтобы научится видеть прекрасное?

— Вопрос красоты в искусстве — один из самых часто задаваемых и спорных. Что является красотой? В зависимости от географического положения, уровня развития, культуры, менталитета, многих других факторов формируется и понятие о красоте. Я в любой натуре найду прекрасное, я очень люблю женские образы, часто рассматриваю картины мастеров с изображением прекрасных лиц. Конечно, красота она не только внешняя, она исходит от человека изнутри и оставляет отпечаток на внешности. И художники-портретисты одни из немногих, пожалуй, кто видит человека иначе, не просто внешность. Были смешные случаи, когда я могла сказать человеку, что у него красивый череп или необычные пальцы и т. д. То, что другие могут не замечать, я могу подметить и изобразить.

— Какое человеческое качество важнее всего при создании произведения искусства?

— Начнём с того, что не все творения художника — есть произведение искусства. Лишь упорный труд, постоянное рвение к знаниям, обмен компетенциями с другими художниками и, конечно, время, затраченное на работу, могут повлиять на создание действительно произведения искусства. В общем же понимании любое дело требует умения, концентрации, терпения и прочих качеств, которые человек в себе взращивает со временем.

— В чем, на ваш взгляд, заключается ваш личный вклад в искусство? И что вы сами получаете от творческой деятельности?

— Как и многие художники, я веду поиск «себя», своего стиля, пока я не вижу в себе первооткрывателя, который смог сделать какой-либо вклад в искусство. Я себе сразу представляю гигантов в искусстве: да Винчи, Веронезе, Тициан, Бугро, Тадема, Кандинский, Дали... Это художники, отражающие целую эпоху, целые стили и направления. В творческой деятельности я реализую себя как человек, имеющий определённое мнение, который таким образом делится этим мнением со всем миром. Также, конечно, я получаю удовольствие от всего процесса творчества, начиная от самого сложного — замысла, заканчивая воплощением задуманного. Ещё от творчества я получаю финансовую обеспеченность, что, мягко скажем, немаловажно в нашей жизни.

— Чего вы ждёте от своего творчества? Какова ваша конечная цель?

— Хотелось бы, чтобы моё творчество радовало и вдохновляло людей. Конечная цель — превзойти себя, знать, что я сделала всё возможное, применила все свои ресурсы, чтобы мои дети могли гордиться мною и в будущем распоряжаться моими работами, как чем-то ценным.

— Является ли искусство инструментом познания мира? Каким выглядит мир с вершины вашей творческой деятельности?

— Искусство является познанием мира для всех людей, вспомните себя в детстве, все дети любят рисовать. И я не исключение. Просто в зрелом возрасте это познание меняется. Всё окружающее нас заслуживает анализа и познания, мир прекрасен.

— Что бы вы хотели сказать человеку, собирающемуся стать художником?

— Не останавливайся ни на день! Пусть не проходит ни дня без рисования.

— Расскажите, пожалуйста, как рождаются образы ваших картин?

— Образы рождаются по-разному. Бывает, читаю книгу и представляю себе, как бы отрисовала сцены. В детстве я мечтала стать мультипликатором 2D-анимации. Поэтому я представляю себе поминутные сценки, как стоп-кадр. Или же вижу, как свет падает сквозь ткани, и потом использую увиденное в составлении натюрморта или чего-нибудь ещё. Потом идёт длительная работа над эскизными вариантами, конечно. Но самая сложная и тяжкая работа для меня — это рождение образа.

— Какие у вас планы на будущее? Планируете ли провести персональную выставку?

— Все мои планы в творчестве сейчас связаны лишь с персональной выставкой. Уже лет 10 я формирую сюжет выставки, хочу, чтобы все картины воспринимались целостно, впереди предстоит огромная работа. Но, надеюсь, уже в скором будущем смогу представить свою первую персональную выставку в Государственном музее изобразительных искусств Республики Ингушетия.

Участие в выставках:

2009 год — олимпиада для студентов учебных заведений высшего и среднего профессионального образования сибирского федерального округа в сфере информационных технологий «IT- планета 2009» г.; участник конкурса «Графика и печать»; арт-фестиваль «Студенческий Арбат» в Томском областном художественном музее; 4-я международная неделя моды и искусства «Международная ассамблея моды»; конкурс графических работ эскизов одежды и аксессуаров;

2010 год — участие в конкурсе рисунка интерьера научной библиотеки ТГУ;

2011 год — выставка-конкурс «Автопортрет», молодёжная секция томской организации союза художников России, 2-е место в номинации «Живопись»;

2012 год — Всероссийская выставка-конкурс портрета и автопортрета; Всероссийский фестиваль молодых дизайнеров «V угол — 2012»; победитель в олимпиаде по рисунку «Портрет» среди образовательных учреждений высшего профессионального образования;

2014 год — международная выставка — конкурс портрета и автопортрета в номинации «Живопись»;

2019 год — участие в выставке живописи и декоративно-прикладного искусства «Мы вместе» в рамках мероприятий празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией в Государственном музее изобразительных искусств Республики Ингушетия; участие в первой ярмарке мастеров Республики Ингушетия, г. Назрань;

2020 год — участие в выставке живописи ингушских художников «О той войне...», приуроченной к 76-й годовщине Великой Победы в Государственном музее изобразительных искусств Республики Ингушетия;

2021 год — участие в выставке живописи и декоративно-прикладного искусства «Ингушетия: из древности до наших дней» в рамках дней культуры Республики Ингушетия в Совете Федерации РФ, г. Москва.

А. Измайлов,

заведующий передвижными выставками

Государственного музея изобразительных искусств

Республики Ингушетия