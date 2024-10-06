Личный состав ОФСИН по Ингушетии принял участие в штабной тренировке по ГО

Сотрудники ведомства прибыли на мероприятие, где было проведено построение. Проверялась экипировка и наличие всех необходимых предметов в полевых мешках. Об этом сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ОФСИН.

Основная цель штабной тренировки — улучшить знания и отработать практические навыки, необходимые для обеспечения гражданской обороны учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. Также важно было научиться принимать решения по защите работников УИС, материальных и культурных ценностей в условиях радиационной опасности.

На построении сотрудников ознакомили с порядком и правилами использования средств индивидуальной защиты, приборов радиационно-химической и биологической защиты. Кроме того, были освежены знания основ оказания первой медицинской помощи.