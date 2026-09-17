Педагог из Ингушетии стала победителем Всероссийской олимпиады

«Конкурс проходил по направлению «Общее образование» в рамках научно-практической конференции «Реализация ФГОС третьего поколения: изменения стандартов», — сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы регионального Минобрнауки.

Педагог представила работу, посвящённую применению искусственного интеллекта и нейросетей на уроках математики в условиях реализации обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов.

«Победа стала результатом профессиональной работы Людмилы Ганижевой и её интереса к современным образовательным технологиям», — подчеркнул собеседник.

Отмечается, что участие педагогов региона в профессиональных конкурсах способствует обмену опытом и внедрению современных подходов в образовательный процесс.