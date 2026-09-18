Первые избиратели сделали свой выбор на участках для голосования в Назрани

В Назрани стартовало голосование, и первые граждане уже посетили избирательные участки. Одним из первых проголосовал заместитель министра культуры республики Хаджибикар Мальсагов.
Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, на участках сохраняется спокойная обстановка, комиссии работают без задержек и принимают жителей в обычном режиме.
Отдельное внимание уделяется новичкам — тем, кто участвует в выборах впервые. Такие избиратели получают памятные сувениры, что делает их первый визит на участок незабываемым.
Напомним, всего в городе открыто 22 избирательных пункта. Они будут принимать граждан с 8:00 до 20:00 мск.