В Карабулаке Ингушетии работают восемь избирательных участков

Ровно в 8.00 мск открылись все 8 избирательных участков города Карабулак. Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Ингушетия идут полным ходом.
Мэр Карабулака Ахмед Дидигов, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, проголосовал на избирательном участке № 207, расположенном в здании средней школы № 1. Руководитель муниципалитета ознакомился с тем, как организован процесс голосования, пообщался с членами УИК, поинтересовался нужна ли какая-нибудь организационная помощь.
Градоначальник отметил, что эти выборы имеют судьбоносное значение, каждый неравнодушный гражданин должен твердо выразить свою позицию ради нашего общего будущего.
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Заместитель градоначальника Азраил Джандигов проголосовал на избирательном участке № 206. В голосовании также приняли участие сотрудники ФСИН.
Лидия Хугаева, мать двоих участников СВО, пришла на избирательный участок № 207. Она считает, что участие в этих важных выборах — это тоже выражение патриотизма.