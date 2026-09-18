В Карабулаке Ингушетии работают восемь избирательных участков

Мэр Карабулака Ахмед Дидигов, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, проголосовал на избирательном участке № 207, расположенном в здании средней школы № 1. Руководитель муниципалитета ознакомился с тем, как организован процесс голосования, пообщался с членами УИК, поинтересовался нужна ли какая-нибудь организационная помощь.

Градоначальник отметил, что эти выборы имеют судьбоносное значение, каждый неравнодушный гражданин должен твердо выразить свою позицию ради нашего общего будущего.

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Заместитель градоначальника Азраил Джандигов проголосовал на избирательном участке № 206. В голосовании также приняли участие сотрудники ФСИН.

Лидия Хугаева, мать двоих участников СВО, пришла на избирательный участок № 207. Она считает, что участие в этих важных выборах — это тоже выражение патриотизма.