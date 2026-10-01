Сотрудники СУ СКР по Ингушетии провели профилактическую встречу со студентами

Основной темой мероприятия стали риски вовлечения молодежи в противоправную деятельность через интернет и мессенджеры. Представитель следственного управления рассказал учащимся о распространенных способах вербовки молодых людей для совершения преступлений. Среди них — обещания легкого заработка, обман, идеологическое воздействие, психологическое давление и последующий шантаж.

Студентам разъяснили, что предложения от неизвестных лиц за денежное вознаграждение выполнить различные поручения, в том числе сфотографировать или снять на видео определенные объекты, совершить поджог либо повредить имущество, могут быть связаны с подготовкой тяжких и особо тяжких преступлений.

Отдельное внимание на встрече уделили уголовной ответственности несовершеннолетних, в том числе за преступления террористической направленности. Сотрудники СК подчеркнули, что возраст не во всех случаях освобождает от ответственности, а распространенное среди подростков представление о безнаказанности не соответствует действительности.

В ходе мероприятия студентам также продемонстрировали фото- и видеоматериалы о реальных случаях вовлечения несовершеннолетних и молодых людей в противоправную деятельность и последствиях совершения таких преступлений.

В завершение учащимся рекомендовали критически относиться к предложениям о «легком заработке» от незнакомцев в социальных сетях и мессенджерах, не выполнять подозрительные поручения и при возникновении подобных ситуаций обращаться к родителям, педагогам или в правоохранительные органы.