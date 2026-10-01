В селе Али-Юрт Ингушетии открыли новую больницу за 230 млн рублей

Здание двухэтажное, с подвалом, общей площадью около 2 тыс. квадратных метров. Внутри разместились терапевтический стационар на 30 коек и амбулаторно-поликлиническое отделение, рассчитанное на 100 посещений в смену. Пациентам доступны физиотерапия, ультразвуковая и флюорографическая диагностика, клинико-диагностическая лаборатория и аптечный пункт, где льготники смогут получать лекарства.

До открытия нового объекта Али-Юртовская врачебная амбулатория с 2016 года работала в приспособленном помещении. Кабинетов и оборудования не хватало. Теперь жители нескольких населенных пунктов смогут проходить обследования и получать помощь рядом с домом.

Строительство объекта началось в сентябре 2024-го, завершить его планировали в декабре прошлого года, но подрядчик нарушил сроки и к нему применили штрафные санкции. По поручению Главы региона на объекте увеличили число рабочих и техники, организовав работу в несколько смен.

Больницу возвели в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная активная жизнь».

На церемонии открытия присутствовал Махмуд-Али Калиматов, который на своей странице в социальных сетях напомнил, что Президент России Владимир Путин уделяет большое внимание развитию первичного звена здравоохранения. Благодаря реализации вышеназванного нацпроекта современные медицинские объекты появляются в городах и селах по всей стране.

«Сразу после открытия осмотрел кабинеты, оборудование, пищеблок и подвальные помещения. Поручил Минздраву обеспечить больницу необходимыми специалистами и внимательно следить за состоянием здания, инженерных систем и медицинского оборудования. Отдельно обратил внимание на квалификацию сотрудников, которые отвечают за хозяйственную часть. Считаю, что здесь не должно быть формального подхода: сложное оборудование и инженерные системы требуют профессионального обслуживания», — отметил руководитель субъекта.

Он выразил уверенность, что новое здание создаст хорошие условия для врачей и пациентов, добавив: «Теперь важно, чтобы больница работала на полную мощность, и жители получали здесь качественную медицинскую помощь».