Молодежный совет при мэрии Малгобека Ингушетии организует коллективный ифтар

Организаторы акции сообщили газете «Ингушетия» о том, что один пожелавший остаться неназванным благотворитель откликнулся на инициативу и взял на себя значительную часть расходов.

Отмечается, что молодежная акция, кроме того, включает в себя раздачу фиников и воды для путников, которые не успевают добраться до дома, раздачу подарков для маломобильных детей в праздник Ид аль-Фитр (Мархаш) и др.