Администрация города проводит еженедельный мониторинг розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров: говядина, баранина, куры, рыба мороженая неразделанная, масло сливочное, масло подсолнечное, молоко питьевое, яйца куриные, сахар-песок, соль поваренная пищевая, чай черный байховый, мука пшеничная, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлебобулочные изделия из пшеничной муки, рис шлифованный, пшено, крупа гречневая ядрица, макаронные изделия, картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь, яблоки.

Телефон горячей линии — 8 (8734) 44-41-56. При информировании о повышении цен на товары из указанного перечня необходимо сообщать сведения об их месте реализации и цене.

По результатам мониторинга и анализа поступившей на горячую линию информации в случае выявления значительного роста цен на продукты питания первой необходимости администрация города Карабулака совместно с налоговиками и антимонопольной службой проведёт контрольные выездные мероприятия для принятия соответствующих мер реагирования.

Ранее Ингушское УФАС предложило комплекс мер по улучшению продовольственного обеспечения населения. В антимонопольной службе считают необходимым провести ревизию земель сельхозназначения, узнать, что у нас есть в наличии на сегодняшний день и каким образом максимально можно использовать имеющиеся ресурсы.

В случае нарушения договорных обязательств, антимонопольщики предлагают принять меры по возврату земельных участков в казну. От приевшегося понятия «взял в аренду землю у государства на 49 лет, пока только готовлюсь возделывать» нужно избавиться. Если в течение нескольких лет арендованный участок продолжает бесхозно простаивать, необходимо дать шанс тому, кто действительно в нем заинтересован, подчеркнули в УФАС.

Кроме того, необходимо подготовить и реализовать программу по первичной обработке сельхозпродукции, производимой на территории республики.

Предлагается компенсировать сельхозпроизводителям расходы, связанные с производством сельхозпродукции, субсидировать расходы на ЖКХ добросовестным хозсубъектам, не имеющим задолженности перед бюджетом.

Власти Ингушетии намерены в этом году создать собственную овощную базу для покрытия нужд населения в этой продукции. В регионе впервые отведено около 330 га для выращивания капусты, огурцов, томатов, лука, моркови в открытом грунте.