Благоустройство

Шик, блеск, красота

В Назрани продолжаются субботники в месяц Рамадан

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«Ингушетия» уже сообщала, что по приглашению градоначальника Назрани Урусхана Евлоева недавно, город посетили представители немецкой фирмы «Керхер» — крупнейшего в мире производителя техники для уборки и очистки улиц.

У данного предприятия городские власти приобрели две единицы уборочных агрегатов. И стоит отметить, что эта техника показывает себя в деле с самой лучшей стороны, подтверждая, признанное в мире мнение о ее высоком качестве.

Лишней порукой тому — очищенные до последней пылинки поверхности дорог и различных конструкций в ходе продолжающихся в месяц Рамадан субботников в Назрани. Сегодня, работники ЖКХ с помощью новой техники наводили глянец в центральной части города. Привели в порядок и арт- конструкцию, установленную в центре кругового движения на т. н. «Оскановском круге».

Как сообщили нашему корреспонденту в пресс — службе города к празднику Ид-аль-Фитр (Мархаш) планируется очистить все «ожидалки» общественного транспорта, а также магистральные улицы.

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