У данного предприятия городские власти приобрели две единицы уборочных агрегатов. И стоит отметить, что эта техника показывает себя в деле с самой лучшей стороны, подтверждая, признанное в мире мнение о ее высоком качестве.

Лишней порукой тому — очищенные до последней пылинки поверхности дорог и различных конструкций в ходе продолжающихся в месяц Рамадан субботников в Назрани. Сегодня, работники ЖКХ с помощью новой техники наводили глянец в центральной части города. Привели в порядок и арт- конструкцию, установленную в центре кругового движения на т. н. «Оскановском круге».

Как сообщили нашему корреспонденту в пресс — службе города к празднику Ид-аль-Фитр (Мархаш) планируется очистить все «ожидалки» общественного транспорта, а также магистральные улицы.