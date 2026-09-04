На комплексе «Фалхан» в Джейрахском районе выявили 83 новых памятника

В их числе — башни, склепы и 15 стел. Информация о новых объектах направлена в региональный Комитет по охране объектов культурного наследия для включения в соответствующий реестр.

На сегодняшний день в официальном реестре объектов культурного наследия на территории «Фалхана» числятся 23 объекта. Проведенное специалистами обследование позволило значительно расширить перечень исторических сооружений, имеющих признаки ОКН.

По результатам проведенной работы «АСМ Групп» направила в Комитет по охране ОКН Ингушетии 83 заявления о включении сооружений в Реестр вновь выявленных объектов культурного наследия республики.

«Рассмотрение должно занять не более 90 рабочих дней. В случае положительного решения памятники получат официальный статус и будут поставлены под государственную охрану», — подчеркнул собеседник.

Работы по выявлению исторических построек «АСМ Групп» проводит в рамках формирования Единой электронной базы памятников Ингушетии. Проект реализуется при поддержке благотворительного фонда «Сафмар». Его задача — не только систематизировать сведения о сохранившихся объектах, но и обеспечить их дальнейшую юридическую и фактическую защиту.