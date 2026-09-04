В селе Экажево Ингушетии проверили предпринимателей

Как сообщили газете «Ингушетия» организаторы рейда, контрольное мероприятие было направлено на мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также выявление нарушений действующего законодательства.

Участники комиссии проверили наличие правоустанавливающих документов на земельные участки, а также разрешительной документации на эксплуатацию объектов.

С владельцами объектов были проведены разъяснительные беседы о необходимости легализации предпринимательской деятельности и своевременной уплаты налоговых платежей.

«Подобные выездные проверки проводятся на регулярной основе и направлены на наведение порядка в сфере земельных отношений, повышение собираемости налоговых платежей и соблюдение прав потребителей», — подчеркнули в администрации Назрановского района.