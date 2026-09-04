УПЧ в Ингушетии помог восстановить право на распоряжение маткапиталом

Как информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе ведомства, женщина с июня 2026 года неоднократно обращалась в Отделение Социального фонда России по Волгоградской области с заявлениями о направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Однако ей отказывали, ссылаясь на отсутствие заключения о соответствии жилого помещения установленным требованиям либо истечение срока его действия.

При этом заявительница предоставила необходимые документы, в том числе ответ администрации о пригодности приобретаемого домовладения для проживания. Не согласившись с отказами, она обратилась за помощью к УПЧ в республике.

Для проверки обстоятельств был направлен запрос в Социальный фонд России. В ходе рассмотрения выяснилось, что женщина приобретала два жилых дома, тогда как заключение о соответствии требованиям было оформлено только на один из них. Именно это стало основанием для отказов в распоряжении средствами материнского капитала.

После того как администрация Назрановского района предоставила сведения о выдаче заключений на оба жилых помещения, Социальный фонд принял положительное решение по заявлению.

В результате право женщины на распоряжение средствами материнского капитала восстановлено, а 963 тыс. 243 рубля перечислены на счет продавца в полном объеме.