В Ингушском госуниверситете провели антитеррористическое мероприятие

Как сообщили газете «Ингушетия» инициаторы акции, перед студентами выступили несколько специалистов: представитель ЦПЭ МВД по региону Амур Медов, богослов и руководитель отдела по профилактике терроризма и межконфессиональных отношений при министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Магомед Харсиев, а также заместитель главы Миннаца Хамзат Хашиев.

В рамках беседы значительное внимание уделялось вопросам цифровой безопасности, умению распознавать манипулятивные приёмы и методы вербовки, а также эффективным стратегиям сопротивления воздействию радикальной идеологии.

Слушателям напомнили о необходимости критически оценивать получаемую информацию, соблюдать правила ответственного поведения в интернете и сохранять бдительность в условиях современных информационных рисков.