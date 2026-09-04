В Назрановском районе Ингушетии обсудили вопросы организации выборов

Как сообщили газете «Ингушетия» организаторы мероприятия, рабочее заседание проходило под председательством главы ТИК Назрановского района Эсет Хаутиевой. В совещании приняли участие представители участковых избирательных комиссий. В рамках встречи обсуждались ключевые аспекты подготовки к выборам, включая координацию деятельности комиссий на всех этапах.

Важным итогом заседания стало принятие решения о проведении выездных проверок всех избирательных участков, расположенных в границах района.

«Данные проверки направлены на оценку готовности помещений к голосованию, проверку их технического и материального оснащения, а также создание необходимых условий для работы членов УИК и обеспечения удобства для избирателей в день выборов», — подчеркнула Эсет Хаутиева.