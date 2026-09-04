Выставка «Черкешенка. Изящество, гармония и стиль» открылась в Галерее Ингушетии

«В церемонии открытия приняли участие председатель правительства субъекта Владимир Сластенин, представители Министерства культуры и туризма, учреждений культуры, творческой интеллигенции и студенчества», — сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы учреждения.

Владимир Сластенин отметил историческую ценность представленных экспонатов, возраст некоторых из которых насчитывает несколько тысячелетий — отдельные предметы датируются II–III веками до нашей эры. Он также подчеркнул сходство традиций народов Кавказа, в частности в развитии женского национального костюма.

«История развития женских национальных костюмов Адыгеи и Ингушетии перекликается. Это еще раз показывает родство Кавказа и его народов, и это прекрасно. Благодарю музей за предоставленную возможность ознакомиться с историей соседнего региона», — прокомментировал премьер-министр.

Заместитель директора Национального музея Адыгеи Нальмес Шовгенова рассказала, что выставочный проект существует более десяти лет. Его задача — показать особенности традиционного костюма, украшений, рукоделия и быта адыгских женщин на разных этапах жизни и в разные исторические периоды.

Экспозиция включает археологический и этнографический разделы. В первой части представлены древние предметы быта и украшения, начиная с XII–VII веков до нашей эры. Этнографический раздел посвящен детству, юности, свадьбе и замужеству и раскрывает эти этапы через традиционные наряды и предметы рукоделия.

Участники открытия отметили важность подобных проектов для культурного обмена между регионами. Представители творческого сообщества Ингушетии обратили внимание на уникальность адыгских орнаментов и мастерство исполнения костюмов, подчеркнув общность исторического и культурного пространства Кавказа.

В завершение директор Государственной выставочной галереи Зинаида Тумгоева поблагодарила Национальный музей Адыгеи за сотрудничество и передала его представителям приветственный адрес от министра культуры и туризма Ингушетии Залины Льяновой. Музей также был отмечен дипломом за организацию выставки.

Желающих посетить экспозицию ждут по адресу: Сунжа, улица Осканова, 75/1. Выставка продлится до 8 ноября текущего года.