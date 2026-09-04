В Карабулаке Ингушетии приняли меры по обеспечению безопасности детей

Павел Цороев
Фото:
Администрация г. Карабулак

В Карабулаке по распоряжению мэра города Ахмеда Дидигова, в рамках подготовки к старту учебного года, были обновлены пешеходные переходы и знаки дорожного движения возле школ, чтобы обеспечить безопасность детей.

Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, дополнительно рабочие нанесли разметку на дорогах, ведущих к учебным заведениям и детским садам. 

Помимо этого, на нескольких городских дорогах установили искусственные препятствия для снижения скорости транспортного потока, а также выполнили ремонт выбоин в местах, где это требовалось.

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