В Карабулаке Ингушетии приняли меры по обеспечению безопасности детей

В Карабулаке по распоряжению мэра города Ахмеда Дидигова, в рамках подготовки к старту учебного года, были обновлены пешеходные переходы и знаки дорожного движения возле школ, чтобы обеспечить безопасность детей.
Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, дополнительно рабочие нанесли разметку на дорогах, ведущих к учебным заведениям и детским садам.
Помимо этого, на нескольких городских дорогах установили искусственные препятствия для снижения скорости транспортного потока, а также выполнили ремонт выбоин в местах, где это требовалось.