В Карабулаке Ингушетии приняли меры по обеспечению безопасности детей

Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, дополнительно рабочие нанесли разметку на дорогах, ведущих к учебным заведениям и детским садам.

Помимо этого, на нескольких городских дорогах установили искусственные препятствия для снижения скорости транспортного потока, а также выполнили ремонт выбоин в местах, где это требовалось.