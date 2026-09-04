В Карабулаке Ингушетии оперативно отреагировали на обращение участников СВО

Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, дорожное покрытие было испорчено при прокладке коммунальных сетей, передвижение пешеходов и транспорта на данном участке было сопряжено с большими неудобствами, особенно после дождей.

Отмечается, что мэр города Ахмед Дидигов поручил изыскать необходимые средства и провести соответствующие мероприятия. Указанные работы выполнены за счëт местного бюджета.