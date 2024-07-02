На территории комплекса «Фуртоуг» в горной Ингушетии снесли незаконные постройки

«Работы проводились в рамках защиты и сохранения историко-культурного наследия нашего края. Была разобрана летняя хозяйственная пристройка, располагавшаяся на охранных зонах комплекса. Помимо этого, представители музея-заповедника собрали весь мусор и перевезли его в специально отведенное место», — рассказал собеседник издания.

Он также подчеркнул, что согласно п. 2 ст. 34 Федерального закона от «Об объектах культурного наследия» особый режим использования земель устанавливает ограничения на хозяйственную деятельность и запрещает строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию природной среды ОКН.

Отмечается, что ранее аналогичные работы по сносу самовольных построек велись на территории архитектурного комплекса «Ний».

Стоит напомнить, что «Фуртоуг» находится в самом начале Джейрахского ущелья, на отроге Столовой горы. В его состав на данный момент входят пять жилых башенных строений в полуразрушенном состоянии, основание боевой башни и одна усыпальница.