Назрань присоединится 27 апреля к всероссийскому субботнику

«Проводить субботники в нашем городе давно стало доброй и полезной традицией. Такие мероприятия помогают объединить людей, чтобы сделать общее и нужное дело — навести порядок и чистоту во дворах и общественных пространствах, высадить цветы и деревья, убрать клумбы и дорожки», — рассказали газете «Ингушетия» представители муниципалитета.

По их словам, в ходе экологической акции особое внимание будет уделено прежде всего общественным пространствам, которые в разные годы были благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Так, в Центральном административном округе субботник пройдет на территории городского пруда — главной достопримечательности города, в Насыр-Кортском округе — на территории сквера на улице Весенняя, в Гамурзиевском — на территории сквера на ул. Студенческая, в Альтиевском — на территории сквера на ул. Советская.

Отмечается, что администрация Назрани во главе с мэром Урусханом Евлоевым также в полном составе примет участие в субботнике.

«Предлагаем жителям района Юбилейный, проспекта Базоркина, двух домов на ул. Столичная, района ул. Московской и жителям многоэтажек в Гамурзиево также не оставаться в стороне и принять участие в экологических мероприятиях!» — подчеркнули организаторы субботника.