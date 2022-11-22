Приговор

200 часов отработает житель Ингушетии за отказ от дачи показаний в качестве свидетеля

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Прокуратурой Назрановского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 60-летнего жителя Ингушетии, который обвиняется в отказе свидетеля от дачи показаний, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Судом установлено, что мужчина, будучи вызванным в марте этого ода следователем СУ СКР по республике на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу, не желая свидетельствовать и осознавая, что его действия воспрепятствуют установлению истины по уголовному делу, умышленно отказался от дачи показаний, выразив свой отказ в категоричной форме в ходе допроса, о чем учинил собственноручную подпись в протоколе допроса свидетеля.

Принимая во внимания все обстоятельства дела, в соответствии с позицией государственного обвинителя, приговором мирового судьи судебного участка номер 10 подсудимый признан виновным в инкриминируемом деянии и ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.

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