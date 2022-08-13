39 камер и консоль для вызова дежурных служб установили в столице Ингушетии

«Консоль экстренной связи «Гражданин-полиция» установлена на арке перед входом в аллею имении Кадырова. Она предназначена для быстрого вызова дежурных служб. При нажатии кнопки на консоли звонок автоматический поступает в едино-диспетчерскую службу Магаса, где по необходимости направляют в экстренные службы», — сказал представитель регионального ведомства.

При этом он отметил, что с данной консоли в ЕДДС города поступают от 10 до 30 ложных вызовов в сутки от детей.

В связи с этим представитель МЧС обратился к родителям с просьбой разъяснять чадам о необходимости сохранения в рабочем состоянии установленного оборудования, для пресечения ложных сообщений в соответствующих службы.

АПК «Безопасный город» — это комплекс систем управления рисками, стремление государства обеспечить жизнь и деятельность населения всесторонней защитой, прежде всего, от потенциальных внешних угроз (природных, техногенных, социально-биологических, экологических, криминальных и др.). Проект общефедеральный. Концепция его построения и развития утверждена распоряжением правительства России в декабре 2014 года.

«Безопасный город» больше известен своим правоохранительным блоком. Камеры видеонаблюдения, которые фиксируют нарушения общественного порядка и правил дорожного движения, установлены и функционируют практически во всех субъектах. Однако смысл проекта не столько зафиксировать факт происшествия, сколько предупредить его, узнать, что беда надвигается до ее непосредственного момента появления. Предупреждение ЧС существенно снизит расходы на их ликвидацию.