УФССП

50 граждан проверили судебные приставы на наличие долгов в аэропорту Ингушетии

0

50 граждан проверили сотрудники управления ФССП по Ингушетии в аэропорту «Магас» имени Суламбека Осканова в рамках акции «Узнай о своих долгах».

Как сообщает пресс-служба ведомства, во время регистрации пассажиров на авиарейсы жители и гости региона имели возможность проверить себя на наличие задолженности через информационный сервис «Банк данных исполнительных производств», который расположен на официальном сайте УФССП. Сотрудники управления рассказали всем обратившимся как доступно и легко получить информацию о ходе исполнительного производства и погасить задолженность через электронные сервисы ФССП России и Единый портал государственных услуг.

Кроме этого, каждому обратившемуся сотрудники ведомства напомнили, что задолженность по исполнительному производству может стать причиной ограничения должника в праве выезда за пределы России, что особенно актуально в преддверии новогодних каникул.

Отметим, что на сегодняшний день действуют 9 079 постановлений о временном ограничении на выезд должника за пределы страны, вынесенных в отношении жителей Ингушетии. Из них 118 — неплательщики алиментов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
О проведении широкомасштабных мероприятии по розыску лиц уклоняющихся от прохождения военной службы
Прокуратурой Ингушетии проводится проверка по факту взрыва газа в частном доме
Чайка отметил работу центра социального обслуживания граждан пожилого возраста в Ингушетии
Мэр Назрани принял участие в акции «Ёлка желаний»
Министр культуры Ингушетии исполнит новогодние желания двух девочек
ДК сельского поселения Зязиков-Юрт Ингушетии награжден дипломом Всероссийского конкурса «Дом культуры. Новый формат»
Ингушские школьники совершили увлекательное путешествие в мир финансов
Юные шахматисты из Центра культурного развития Магаса — одни из лучших в СКФО
Новый директор РДНТ Ингушетии нацелил коллектив на популяризацию родного языка
Полпред Чайка ознакомился с выставкой-презентацией «Сделано в Ингушетии»
Мэр Малгобека Ингушетии принял участие в акции «Ёлка желаний»

Главное

Яндекс.Метрика

 