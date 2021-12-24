50 граждан проверили судебные приставы на наличие долгов в аэропорту Ингушетии

Как сообщает пресс-служба ведомства, во время регистрации пассажиров на авиарейсы жители и гости региона имели возможность проверить себя на наличие задолженности через информационный сервис «Банк данных исполнительных производств», который расположен на официальном сайте УФССП. Сотрудники управления рассказали всем обратившимся как доступно и легко получить информацию о ходе исполнительного производства и погасить задолженность через электронные сервисы ФССП России и Единый портал государственных услуг.

Кроме этого, каждому обратившемуся сотрудники ведомства напомнили, что задолженность по исполнительному производству может стать причиной ограничения должника в праве выезда за пределы России, что особенно актуально в преддверии новогодних каникул.

Отметим, что на сегодняшний день действуют 9 079 постановлений о временном ограничении на выезд должника за пределы страны, вынесенных в отношении жителей Ингушетии. Из них 118 — неплательщики алиментов.