Авиасообщение

«Аэрофлот» возобновил ежедневные рейсы в Москву из ингушского аэропорта «Магас»

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«Аэрофлот» возобновил ежедневные рейсы в Москву из ингушского аэропорта «Магас» имени Суламбека Осканова, сообщил СМИ гендиректор аэропорта Магомед Цуров.

«Аэрофлот» с сегодняшнего дня возобновляет полеты в Москву, Шереметьево. Время вылета 18:40, рейс будет выполняться ежедневно«, — отметил Цуров.
По его словам, на весенне-летний период рейсы будут осуществляться до 30 октября.

«Также в Москву у нас летает авиакомпания «Победа», таким образом, теперь будет выполняться два рейса в день», — отметил Цуров.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии откроются прямые авиарейсы в Самару, Сочи и Тюмень.

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