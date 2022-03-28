«Аэрофлот» возобновил ежедневные рейсы в Москву из ингушского аэропорта «Магас»

«Аэрофлот» с сегодняшнего дня возобновляет полеты в Москву, Шереметьево. Время вылета 18:40, рейс будет выполняться ежедневно«, — отметил Цуров.

По его словам, на весенне-летний период рейсы будут осуществляться до 30 октября.

«Также в Москву у нас летает авиакомпания «Победа», таким образом, теперь будет выполняться два рейса в день», — отметил Цуров.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии откроются прямые авиарейсы в Самару, Сочи и Тюмень.