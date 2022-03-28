«Аэрофлот» возобновил ежедневные рейсы в Москву из ингушского аэропорта «Магас»
«Аэрофлот» возобновил ежедневные рейсы в Москву из ингушского аэропорта «Магас» имени Суламбека Осканова, сообщил СМИ гендиректор аэропорта Магомед Цуров.
«Аэрофлот» с сегодняшнего дня возобновляет полеты в Москву, Шереметьево. Время вылета 18:40, рейс будет выполняться ежедневно«, — отметил Цуров.
По его словам, на весенне-летний период рейсы будут осуществляться до 30 октября.
«Также в Москву у нас летает авиакомпания «Победа», таким образом, теперь будет выполняться два рейса в день», — отметил Цуров.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии откроются прямые авиарейсы в Самару, Сочи и Тюмень.