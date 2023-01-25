Аэропорт «Магас» в Ингушетии отмечает свой 30-летний юбилей

Аэропорт «Магас» имени С. С. Осканова по основному виду деятельности занял первое место в 2021 году в рейтинге среди предприятий Северо-Кавказского федерального округа в соответствии с проведенной сообществом «Лига лучших предприятий России» аналитикой.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики, также авиапредприятие было включено в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почета» 2022 года.

Отмечается, что международный аэропорт федерального значения «Магас» соответствует современным стандартам в области гражданской авиации, в том числе и по обеспечению авиационной безопасности.