Аэропорт «Магас» в Ингушетии отмечает свой 30-летний юбилей

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Воздушная гавань Ингушетии отмечает свой 30-летний юбилей, 25 января 1993 года первый самолет поднялся в небо со взлетно-посадочной полосы нового на то время аэропорта.

Аэропорт «Магас» имени С. С. Осканова по основному виду деятельности занял первое место в 2021 году в рейтинге среди предприятий Северо-Кавказского федерального округа в соответствии с проведенной сообществом «Лига лучших предприятий России» аналитикой.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики, также авиапредприятие было включено в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почета» 2022 года.

Отмечается, что международный аэропорт федерального значения «Магас» соответствует современным стандартам в области гражданской авиации, в том числе и по обеспечению авиационной безопасности.

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