Аномальная жара ожидается в Ингушетии

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону со ссылкой на Ростовский гидрометцентр.

Жителей республики в чрезвычайном ведомстве призывают ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнем.

Возможны тепловые удары и нарушения сердечной деятельности вследствие перегревания. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо воздержаться от нахождения на улице, говорится в релизе.