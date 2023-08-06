Аномальная жара ожидается в Ингушетии
В дневные часы сегодня, а также 7 и 8 августа местами в Ингушетии ожидается сильная жара — до 40 градусов.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону со ссылкой на Ростовский гидрометцентр.
Жителей республики в чрезвычайном ведомстве призывают ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнем.
Возможны тепловые удары и нарушения сердечной деятельности вследствие перегревания. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо воздержаться от нахождения на улице, говорится в релизе.