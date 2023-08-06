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Аномальная жара ожидается в Ингушетии

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В дневные часы сегодня, а также 7 и 8 августа местами в Ингушетии ожидается сильная жара — до 40 градусов.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону со ссылкой на Ростовский гидрометцентр.

Жителей республики в чрезвычайном ведомстве призывают ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнем.

Возможны тепловые удары и нарушения сердечной деятельности вследствие перегревания. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо воздержаться от нахождения на улице, говорится в релизе.

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