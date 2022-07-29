Авиасообщение

Авиакомпания Nordwind запускает рейс Магас — Санкт-Петербург

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Авиакомпания Nordwind расширяет программу полетов на Северный Кавказ и запускает новые межрегиональные рейсы в Ингушетию, Северную Осетию и Чечню, сообщает ТАСС.

«В летней навигации маршрутная карта авиакомпании дополняется прямыми рейсами в Северную Осетию, Республику Ингушетия и Чечню. Благодаря расширению полетной программы Nordwind предоставляет новые транспортные возможности для региональных пассажиров и приглашает на комфортные перелеты в популярные туристические локации Северного Кавказа», — говорится в сообщении авиакомпании.

Так, ежедневный рейс свяжет Москву и Владикавказ, а рейс Пермь — Владикавказ будет летать по средам и воскресеньям (с 31 июля). А с 6 августа (по средам) запустят новый рейс Магас — Санкт-Петербург. Nordwind также предлагает стыковочные рейсы, обеспечивающие трансферный перелет с удобной пересадкой в Санкт-Петербурге, Перми и Казани: Барнаул — Магас, Нижний Новгород — Магас, Новокузнецк — Магас, Нижний Новгород — Владикавказ, Санкт-Петербург — Грозный.

Напомним, Nordwind входит в число крупнейших авиакомпаний России по пассажирообороту и имеет одну из самых развитых маршрутных сетей регулярных полетов по стране. Базовыми аэропортами являются Шереметьево, Пулково, Сочи, Калининград и Казань.

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